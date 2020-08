Sanremo fuori strada, il ciclismo torna al passato

La Sanremo 2020, vinta da Van Aert su Alaphilippe, si è corsa fuori percorso oltreché fuori stagione (per via dello stop degli eventi per il coronavirus). Un'edizione che segna una svolta nel mondo delle due ruote: un ciclismo che ritorna al passato e di cui l'emergente Van der Poel si candida a essere l'interprete principale nei prossimi anni MILANO-SANREMO 2020: VINCE VAN AERT

Fuori stagione, fuori percorso, fuori…strada. Il ciclocross vince a Sanremo, ha formato Van Aert e Alaphilippe, e le strade bianche senesi portano al traguardo di via Roma, quest’anno come nel 2019. È il nuovo ciclismo che sembra tornare al passato, di quello fatto di fango e preparazione invernale. L’ultimo decennio ha visto la pista protagonista, con inseguitori che hanno preso addirittura la maglia gialla, da Wiggins a Geraint Thomas, adesso va di moda quello fuoristrada. Con l’atteso Van Der Poel, figlio di Adri e nipote di Pou Pou Poulidor, che sembra fatto apposta per confermare il tutto e riportarci alla tradizione e alla storia.