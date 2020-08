Tour, 2^ tappa: Alaphilippe nuova maglia gialla

La cronaca della 2^ tappa

Domenica soleggiata dopo il maltempo di ieri sulle Alpi Marittime francesi e sulla Costa Azzurra. Subito una fuga, trainata dal capitano della Bora Peter Sagan e da Matteo Trentin (CCC Team). Ma è il francese Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) ad aggiudicarsi il primo GPM di giornata, il Col de la Colmian (1^ categoria, 16,3 km al 6,3%, e punte del 7,5%). Dopo una leggera discesa si sale ancora, fino ai 1607 metri, sui tornanti del Col de Turini (14,9 km al 7,4% con vette del 10,8%) che tagliano le gambe all'ormai ex maglia gialla Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), crollato a circa 88 km dal traguardo, a oltre 1'30" dal gruppo. Volatona in cima, conquistata dal francese Anthony Perez (Cofidis) che precede Cosnefroy e Michael Gogl (NTT), tutti in lotta per la Maglia a pois. Con loro, ai -50, ci sono anche Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck Quick Step) e Toms Skujins (Trek Segafredo) con un vantaggio di un minuto sul plotone e 4'30" su Kristoff. Fuggitivi ripresi ai -40 grazie al grande lavoro di "ricucitura" degli uomini della Jumbo-Visma. Quindi il passaggio al Col d'Eze (GPM di 2^ categoria) con Nicolas Roche (Sunweb) che taglia per primo il traguardo davanti a Gesink e Hirschi. Tornati nel centro abitato di Nizza, ai 13 km dall'arrivo lo strappo di Julian Alaphilippe (Quick Step) marcato stretto da Hirschi (Sunweb) e dall'arrembante Adam Yates (Mitchelton-Scott): il fuoriclasse francese scatta ai -300 metri e non lascia scampo allo svizzero e al britannico, conquistando anche la maglia gialla, con dedica speciale al papà. Lunedì la terza tappa, da Nizza a Sisteron (198 km).