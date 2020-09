Tirreno-Adriatico, tappa e maglia per Simon Yates

Simon Yates ha vinto la quinta tappa della 55/a Tirreno-Adriatico, da Norcia (Perugia) a Sarnano-Sassotetto (Macerata),di 202 chilometri. Il britannico è il nuovo leader della classifica generale: il canadese Micheal Woods, in ritardo sulla salita finale, ha perso 1'46" dal vincitore di giornata. Yates ha chiuso la frazione con il tempo di 5h30'43", precedendo sul traguardo il gallese Thomas e il polacco Majka, giunti con 35 secondi di ritardo. Quarto il russo Vlasov a 39", mentre il migliore degli italiani è stato Fausto Masnada, settimo a 1 minuto dal vincitore di giornata. Vincenzo Nibali, alla ricerca della migliore condizione in vista del Giro d'Italia, ha provato un allungo a 7 chilometri dalla conclusione della tappa per poi perdere le ruote dei migliori nel finale, chiudendo in 25^ posizione a 4'13" da Yates. In classifica generale il britannico ha ora un vantaggio di 16" su Majka, 39" su Thomas, 49" su Vlasov e 54" su Masnada. Sabato è in programma la sesta tappa da Castelfidardo (Ancona) a Senigallia (Ancona), lunga 171 chilometri. La 'Corsa dei due mari' si concluderà lunedì a San Benedetto del Tronto.