Cassani sceglie i 10 per il Mondiale: fuori Moscon

Al termine del Giro dell'Appennino Davide Cassani ha comunicato i convocati per i Mondiali su strada in programma a Imola: 8 titolari e 2 riserve. Escono dalla lista Davide Formolo, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon

Al termine del Giro dell'Appennino, come annunciato nei giorni scorsi, Davide Cassani ha comunicato i 10 azzurri che andranno ad Imola (8 titolari + 2 riserve). Escono dalla lista Davide Formolo, reduce dall’infortunio al Tour, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon. Mercoledì saranno comunicati gli 8 corridori che prenderanno il via la prossima domenica alla prova su strada. Saranno invece sicuramente Ganna e Affini i due rappresentanti dell'Italia nella prova a cronometro.

“Come sempre è difficile – ha commentato il Commissario Tecnico azzurro - e dispiace lasciare a casa atleti che hanno sempre dimostrato un grande attaccamento alla Maglia Azzurra, ma ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte e queste non possono che prescindere da fattori contingenti. Ringrazio, comunque, Sonny, Davide e Gianni per l’impegno dimostrato e per la sincerità con la quale ci siamo confrontati in questi giorni.”