Prosegue il 'magic moment' per Filippo Ganna, che si è imposto nella prima tappa del Giro d'Italia 2020, la cronometro individuale da Monreale a Palermo di 15 chilometri. Il corridore italiano del Team Ineos è anche la prima maglia rosa. Il campione del mondo a crono (15'24'') ha preceduto Joao Almeida e Mikkel Bjerg (+22''). Geraint Thomas ha chiuso quarto a 23'' dal vincitore, più staccato Vincenzo Nibali (16'53''), che ha pagato un ritardo di oltre 1' dal gallese del Team Ineos. Da segnalare la brutta caduta di Miguel Angel Lopez, tra i favoriti per la vittoria finale, scivolato nel rettilineo di via Roma a Palermo, dopo aver superato un tombino e finito contro le transenne. Per il colombiano dell'Astana, trasportato in ospedale con l'ambulanza, il Giro finisce qui.

Ganna da record: 58,8 km/h di media

Prosegue dunque il periodo d'oro di Ganna, che una settimana fa aveva conquistato la maglia iridata ai Mondiali di Imola: per lui prima affermazione in carriera al Giro, la quarta in questa stagione da incorniciare dopo quella nei Campionati Italiani e nella crono alla Tirreno-Adriatico. Con la stratosferica media di 58.831 km/h, l'italiano ha anche stabilito la velocità più alta nella storia delle cronometro al Giro, prologhi esclusi. Domenica è in programma la seconda frazione, da Alcamo ad Agrigento di 149 km, mossa nella prima metà e adatta ai finisseur, con gli ultimi chilometri tutti in salita attorno al 5%, con un breve tratto attorno al 9% a 2.5 km dall’arrivo.