Arnaud Demare si è imposto allo sprint nella sesta tappa del Giro d'Italia 2020, da Castrovillari e Matera di 188 km. Il ciclista francese, al secondo successo in questa corsa rosa dopo quello di Villafranca Tirrena (il terzo in assoluto, il 12° di questa stagione), ha preceduto in volata sul traguardo Matthews e Felline. Joao Almeida resta in maglia rosa, con la classifica generale che resta invariata. Venerdì è in programma la sesta frazione, 143 km da Matera a Brindisi, con arrivo adatto ai velocisti.