Arnaud Demare ha conquistato allo sprint la settima tappa del Giro d'Italia, da Matera a Brindisi di 143 chilometri, precedendo Peter Sagan. Joao Almeida resta in maglia rosa. Sabato è in programma la decima frazione, 200 km da Giovinazzo a Vieste

Arnaud Demare si è imposto in volata nella sesta tappa del Giro d'Italia, 143 chilometri da Matera a Brindisi. Joao Almeida resta in maglia rosa. Il corridore francese della Groupama FDJ, al terzo successo in questo Giro (il secondo consecutivo) ha preceduto allo sprint lo slovacco Peter Sagan. Con una media di 51,23 km/h, questa è stata la tappa in linea più veloce nella storia del Giro. Sabato è in programma l'ottava frazione, 200 km da Giovinazzo a Vieste, con la prima metà totalmente pianeggiante, prima della scalata al Monte Sant'Angelo, che darà il via a un finale mosso, che potrebbe favorire i finisseur.