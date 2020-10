Brutta caduta per il Campione del Mondo durante il Giro delle Fiandre. Alaphilippe ha impattato contro la moto della giuria cadendo rovinosamente, accusando problemi al braccio e alla spalla. Ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che il corridore stesse parlando alla radiolina e non si sia accorto della moto peraltro schivata appena in tempo dai corridori che lo precedevano Van Aert e Van der Poel

