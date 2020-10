Wellens vince la 5^ tappa, Roglic in maglia rossa

Il belga della Lotto Saudal ha vinto in volata la quinta tappa Huesca-Sabiñanigo, lunga 186 chilometri, davanti a Guillaume Martin e Arensman. Lo sloveno Roglic sempre in maglia rossa. Domenica l'arrivo ad Aramón Formigal

Tim Wellens (Lotto Soudal) ha vinto in volata la quinta tappa della Vuelta, lunga 186 chilometri, da Huesca a Sabiñanigo. Il belga - che ha conquistato anche la maglia a pois - ha bruciato al traguardo il francese Guillaume Martin (Cofidis) e l'olandese Thymen Arensman (Team Sunweb). Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sempre in Maglia rossa: lo sloveno ha guadagnato qualche secondo sugli inseguitori. Caduta nel finale - ma senza conseguenze - per Daniel Martin, secondo in classifica generale davanti a Richard Carapaz. Domenica l'arrivo ad Aramón Formigal, che ha sostituito il mitico Tourmalet: è stata negata l'autorizzazione allo sconfinamento in Francia per le nuove misure anti-Covid stabilite dal governo transalpino.