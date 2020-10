Vuelta: vince Izagirre, Carapaz nuova maglia rossa

Il corridore iberico dell'Astana ha vinto la 6^ tappa, con arrivo ad Aramón Formigal, che ha sostituito il Tourmalet. Giornata no per lo sloveno Primoz Roglic, che deve cedere la maglia rossa all'ecuadoriano Carapaz (Ineos Grenadiers), vincitore del Giro d'Italia nel 2019

La Vuelta ha un nuovo padrone: l'ecuadoriano Richard Carapaz - vincitore del Giro d'Italia nel 2019 - approfitta della giornata no di Primoz Roglic per "soffiare" allo sloveno la maglia rossa nella sesta tappa della corsa iberica, con arrivo ad Aramón Formigal, vinta dallo spagnolo Ion Izagirre (Astana) grazie a un'azione solitaria negli ultimi 3 km. Alle sue spalle il canadese Michael Woods (EF) e il portoghese Rui Costa (UAE Emirates). Settimo l'italiano Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick). La tappa sarebbe dovuta arrivare sul mitico Tourmalet, ma l'autorizzazione allo sconfinamento in Francia è stata negata per le nuove misure anti-Covid stabilite dal governo transalpino.