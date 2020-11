Il danese della EF, Magnus Cort Nielsen, si è imposto in volata nella 16^ tappa della Vuelta, Salamanca-Ciudad Rodrigo di 162 km. Primoz Roglic, secondo al traguardo, mantiene la maglia rossa di leader, guadagnando anche 6'' in classifica generale grazie agli abbuoni. Sabato è in programma la 17^ e penultima tappa, con partenza da Sequeros e arrivo ai 1965 metri dell'Alto de La Covatilla, con l'ultima ascesa di questa Vuelta (11,4 km con pendenza media del 7,1 % e punte del 12%) che deciderà chi arriverà a Madrid in maglia rossa.