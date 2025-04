LeMond: "Pogacar più forte, può vincere Roubaix"

Greg LeMond, l'ultimo vincitore del Tour de France a gareggiare nella Parigi-Roubaix l'anno successivo, nel 1991, é convinto che Tadej Pogacar possa vincere domenica, alla sua prima partecipazione alla Regina delle Classiche. "Forse è già il miglior corridore di tutti i tempi", afferma lo statunitense. Pogacar può vincere? "Certo! - risponde lo statunitense - Il suo unico punto debole forse é la squadra. La Parigi-Roubaix è un po' una lotteria, ed è proprio questo il suo bello. Ci sono incidenti, problemi meccanici e può ritrovarsi isolato. Inoltre, gli manca esperienza in questa gara. Ecco perché metterei Van der Poel leggermente favorito. Anche Mads Pedersen è un buon candidato. Ma Pogacar non partirà certo per arrivare secondo". Non è troppo leggero? "Pesa quanto Hinault all'epoca (66 kg) e solo due chili più di me. Belgi e olandesi insistono molto su questo, ma per me Pogacar ha il profilo giusto per le classiche. Un pilota come Ganna è molto potente, ma consuma anche molta energia. La Roubaix è meno selettiva del Giro delle Fiandre. Ma quando hai il talento, la determinazione e le capacità di Pogacar, non c'è motivo per cui non possa farcela. Forse è già il miglior corridore di tutti i tempi", ha aggiunto LeMond.