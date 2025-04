Ciclismo, due morti al Giro delle Fiandre per cicloamatori

Un olandese è deceduto dopo essersi sentito male sul Taaienberg, una ripida collina all'inizio del percorso. "Nonostante l'assistenza rapida e gli sforzi di rianimazione, la persona è morta di insufficienza cardiaca", ha spiegato in un comunicato Gert Van Goolen, portavoce di "We Ride Flanders". L'altra vittima, di nazionalità francese, ha dovuto essere rianimata dopo un malessere sul Vieux Quaremont a Kluisbergen, una delle maggiori difficoltà del percorso. L'uomo è stato portato via in elicottero ma è poi morto in ospedale. Un terzo partecipante è stato trasportato in ospedale dopo un incidente sull'Eikenberg, le cui circostanze non sono ancora chiare. Organizzata alla vigilia del Giro delle Fiandre, la versione amatoriale della "Ronde" ha attirato circa 15.000 cicloturisti per una gara che collega Bruges a Audenarde (nord del Belgio) su 229 km. Circa 10.000 stranieri, venuti principalmente dall'Olanda, dalla Francia, dall'Inghilterra e dalla Germania, hanno preso la partenza della gara.