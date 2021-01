Nibali, Giro e Tour: doppio impegno nel 2021

La Trek ha svelato i programmi dei propri big per la stagione 2021, mentre prosegue il ritiro al Denia Marriott La Sella (nei pressi di Alicante, in Spagna), dove il team lavorerà fino al 25 gennaio. La stagione sarà intensa per Vincenzo Nibali, di cui ancora non si conoscono le reali ambizioni di successo, ma si può prevedere che punterà molte delle fiches che gli restano a disposizione sulla prova in linea su strada alle Olimpiadi di Tokyo. Lo 'Squalo', che nel 2020 ha varcato la soglia dei 36 anni, ha comunque annunciato che sarà presente al Giro d'Italia - dove ha vinto sette tappe - e al Tour de France (sarebbe la nona volta che si presenta al via), in compagnia del compagno di squadra Bauke Mollema. Nibali ha vinto la corsa rosa nel 2013 e nel 2016, quella gialla nel 2014 e quest'anno andra' ancora a caccia di gloria.