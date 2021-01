Pogacar: "Spero di rivedere i tifosi sulle strade"

"La mia speranza per il 2021 è poter tornare in qualche modo alla normalità, e che i tifosi possano tornare sui cigli delle strade per salutarci e darci tutta la loro energia", ha detto Pogacar sul profilo Twitter dell'UCI. A proposito della vaccinazione, il Team Principal dell’UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, ha commentato: “Come squadra degli Emirati Arabi Uniti, siamo estremamente orgogliosi degli sforzi compiuti ad alto livello dal Paese e dai suoi governanti per contrastare l’impatto della pandemia del COVID-19 e per guidare l’impegno per tornare a una vita normale. L’intera squadra è contentissima per aver avuto la possibilità di proteggersi e di proteggere gli altri attraverso la vaccinazione“.