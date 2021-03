Primo grande appuntamento dell'anno con la Milano-Sanremo, che apre la stagione delle grandi classiche. Al via tutti i migliori al mondo in corsa per la vittoria: dal campione in carica van Aert, passando per van der Poel, Alaphilippe e gli italiani Nibali, Ganna, Viviani e Nizzolo. La corsa in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky), sul nostro liveblog aggiornamenti e cronaca

LA GUIDA ALLA SANREMO 2021