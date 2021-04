Eterno Valverde, a quasi 41 anni vince Gp Indurain

Alejandro Valverde ha vinto il Gp Miguel Indurain. Il 40enne spagnolo del Team Movistar ha staccato sullo strappo finale Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), che aveva tentato di anticiparlo in discesa, e Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech). Quarta posizione per Pello Bilbao, quinto il francese Gesbert. Miglior italiano è stato Kevin Colleoni, giunto al traguardo 22°. Per Valverde, che il prossimo 25 aprile festeggerà i 41 anni, è il terzo successo in questa corsa (eguagliato il record del connazionale Angel Vicioso).