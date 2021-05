Matej Mohoric della Bahrain Victorious, campione del mondo under 23 nel 2013 a Firenze, in un tratto in discesa della nona tappa del Giro d'Italia ha perso improvvisamente il controllo della sua bicicletta ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo la testa sull'asfalto dopo una rotazione completa di 360°. Lo sloveno è stato soccorso e portato via in barella e poi in ambulanza, con il casco che potrebbe avergli salvato la vita e la bicicletta spezzata in due. Lo sloveno non ha perso conoscenza e si è rialzato in autonomia. Ora è ricoverato presso l'ospedale di Avezzano. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie gli esami strumentali hanno escluso fratture, ma il corridore è comunque in osservazione per il trauma cranico dovuto alla botta ricevuta alla testa.