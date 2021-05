Giro, tappa e maglia per Bernal. 2° Ciccone

Il colombiano della Ineos con una strepitosa azione sull'arrivo in salita sullo sterrato di Campo Felice ha conquistato la nona tappa davanti a Ciccone, Vlasov ed Evenepoel. Bernal è anche la nuova maglia rosa, persa da Attila Valter, con 15" di vantaggio su Evenepoel, 21" su Vlasov e 36" su Ciccone

Il colombiano Egan Bernal ha vinto per distacco la nona tappa del Giro d'Italia, Castel di Sangro-Campo Felice, di 158 km. Al secondo posto, a 7", Giulio Ciccone, terzo il russo Aleksandr Vlasov e quarto, a 10", il belga Remco Evenepoel. Bernal ha conquistato anche la maglia rosa di leader della classifica generale, che l'ungherese Valter non è riuscito a difendere. Beffa nel finale per Bouchard e Bouwman, ripresi e staccati nettamente negli ultimi metri della tappa.

La caduta di Mohoric



Matej Mohoric della Bahrain Victorious si è reso protagonista di un impressionante incidente. In curva durante una discesa, lo sloveno cade e sbatte violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato con le sue gambe, ma successivamente è stato portato in ambulanza per effettuare ulteriori controlli. Lo sloveno si è ritirato dopo il grosso spavento

La fuga di giornata

I diciassette fuggitivi di giornata: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippo Zana e Giovanni Visconti (Bardiani), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett e Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer Augusto Rubio (Movistar), Tanel Kanger (BikeExchange), Michael Storer (Team DSM), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Eduardo Sepulveda (Androni-Sidermec)