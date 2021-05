La 17^ tappa LIVE: in fuga 19 corridori

In corso la 17^ tappa del Giro d'Italia, 193 chilometri con partenza da Canazei e arrivo in salita a Sega di Ala. Comincia così la terza e decisiva settimana, con gli azzurri Caruso e Ciccone a caccia della maglia rosa, il colombiano Egan Bernal. Il giro in diretta su Eurosport, canale Sky 210. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

TRAGEDIA MOTTARONE, CAMBIA LA 19^ TAPPA