Il colombiano, protagonista al Giro d’Italia e la sua compagna Maria Fernanda Gutierrez sono risultati positivi a un test per il Covid-19. Entrambi sono ora in isolamento a Montecarlo. I tamponi sono stati effettuati prima dell’imbarco su un volo per la Colombia dove i due sarebbero dovuti tornare per festeggiare la vittoria nella corsa rosa. "Ha mostrato lievi sintomi ma gode di buona salute", ha spiegato il Team Ineos in un comunicato

Salta il rientro in Colombia, programmato per il fine settimana, di Egan Bernal e della sua compagna Maria Fernanda Gutierrez. I due sono risultati positivi a un test per il Covid-19 e si trovano in isolamento a Montecarlo. Lo ha spiegato in una nota il team del vincitore del Giro d’Italia: "È risultato positivo al Covid-19 dopo un test di routine giovedì, prima del ritorno in Colombia, pianificato per questo weekend". E aggiungono: "Egan è ora in isolamento fiduciario presso il suo quartier generale europeo secondo le linee guida previste. Ha mostrato dei sintomi lievi ma è in buona salute. Pianificherà il suo ritorno in Colombia una volta che il suo periodo di isolamento sarà terminato per celebrare la vittoria del Giro d’Italia nella sua terra".