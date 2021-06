Toscana: 193 nuovi casi e 9 decessi

Sono 193 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. i ricoverati sono 384 (23 in meno rispetto a ieri, in flessione del 5,7 per cento), di cui 93 in terapia intensiva (3 in meno, meno 3,1 per cento). I decessi segnalati con l'ultimo bollettino sono nove.