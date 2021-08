Vuelta, tappa e maglia per l'estone Taaramae

Rein Taaramae ha vinto la terza tappa della Vuelta 2021 da Santo Domingo de Silos a Picon Blanco. L'estone si è imposto nell'arrivo in salita con 21" su Dombrowski, 36" su Elissonde e 1'16" su Calmejane. Mas, quinto sul traguardo con 1'45" di ritardo dal vincitore di giornata, ha guadagnato 3 secondi sugli altri big di classifica regolati da Miguel Angel Lopez davanti all'ex leader Roglic. Nel gruppo dei migliori anche Bernal, Ciccone e Aru. Il campione olimpico Carapaz ha perso invece contatto dagli altri pretendenti alla vittoria finale. Taaramae è anche la nuova maglia rossa con un vantaggio di 25" su Elissonde e 30" su Roglic (che era stato leader nelle prime due frazioni). Ottava posizione per Ciccone con 57" di ritardo dall'estone davanti a Bernal e Landa. Martedì è in programma la quarta tappa, da Burgo de Osma a Molina de Aragon di 163.9 chilometri.