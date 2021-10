La corsa rosa riparte da Budapest. Il 3 novembre, nella capitale ungherese, si svolgerà la presentazione del Giro 2022. Le tappe in Ungheria saranno in totale 3, prima dello spostamento della carovana rosa in Italia

Il Giro d'Italia riparte dall'Ungheria. La prima tappa della corsa rosa 2022 si svolgerà infatti a Budapest venerdì 6 maggio. Secondo quanto si apprende, in totale le tappe in territorio ungherese saranno 3, prima del trasferimento della carovana in Italia. L'organizzazione di Rcs Sport ha pubblicato l'invito alla presentazione della "Grande partenza", che si svolgerà il 3 novembre nella capitale ungherese. Viene così ripreso il piano del 2019 della Corsa Rosa per l'edizione del 2020, poi vanificato dall'arrivo della pandemia. Quell'edizione vide per la prima volta lo svolgimento in autunno, con partenza dalla Sicilia, prima tappa la crono Monreale-Palermo vinta da Filippo Ganna.