Giro d'Italia 2022, svelate le tappe per velocisti

Saranno sette le tappe per velocisti presenti nel percorso del Giro d'Italia 2022. Oltre alle due già svelate in precedenza, che si correranno in Ungheria, ne sono state infatti annunciate altre cinque in Italia. Le tappe restanti del Giro saranno svelate via via fino al prossimo 11 novembre. Analizziamo i vari percorsi in cui si prevede un arrivo in volata

GIRO D'ITALIA 2022, LE PRIME TRE TAPPE IN UNGHERIA