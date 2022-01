Dopo la partenza da Copenaghen nel 2021, anche l'edizione 2023 della corsa a tappe francese prenderà il via dall'estero: il primo luglio è in programma la frazione inaugurale con partenza e arrivo a Bilbao. Le prime tre tappe si svolgeranno nei Paesi Baschi. Per il 2024 si lavora all'ipotesi di partenza dall'Italia

Il Tour de France 2023 partirà ancora una volta dall'estero. Dopo la partenza in Danimarca dello scorso anno, gli organizzatori hanno svelato che la corsa a tappe francese 2023 prenderà il via il primo luglio da Bilbao, nei Paesi Baschi. La prima frazione Bilbao-Bilbao di 185 chilometri prevede ben cinque Gran Premi della Montagna. Il 2 luglio è prevista la Vitoria-San Sebastian (210 km), che ricalcherà il percorso della Clasica di San Sebastian compreso il passaggio sullo Jaizkibel. La terza tappa, in programma il 3 luglio, sarà una frazione per velocisti. La partenza è prevista da Amorebieta-Etxano, da dove i ciclisti seguiranno la costa prima di attraversare il confine vicino a Irún per poi tornare in Francia. Il luogo di arrivo verrà svelato in un secondo momento.

E' la seconda volta che la Grande Boucle partirà dai Paesi Baschi: l'ultima volta nel 1992 con un cronoprologo a San Sebastian vinto da Miguel Indurain (che poi conquisterà anche la vittoria finale davanti a Claudio Chiappucci e Gianni Bugno. L'ultimo passaggio in terra basca è invece stato nel 1996. Secondo il direttore del Tour Christian Prudhomme, "da quando il Tour è arrivato a San Sebastián nell'estate del 1992, le autorità dei Paesi Baschi hanno desiderato ospitare nuovamente la Grande Boucle. Siamo entusiasti di tornare in questa terra ospitale. Non ho dubbi che i corridori, scontrandosi su ogni singola salita, sostenuti dall'entusiasmo della folla, metteranno in scena un grande spettacolo".

Ipotesi partenza dall'Italia nel 2024

Nel 2024 il Tour de France potrebbe prendere il via dall'Italia: nei giorni scorsi i sindaci di Firenze e Bologna si sono incontrati, confermando l'ipotesi di ospitare le prime tappe della corsa tappe. L'ipotesi sarebbe quella di una prima tappa nel capoluogo toscano, una seconda in Emilia-Romagna e la terza in provincia di Cuneo per poi fare ritorno in territorio francese. Se il progetto dovesse andare in porto sarebbe la prima partenza dall'Italia del Tour de France.