90 anni di Ernesto Colnago. Lo speciale su Sky

Per Gianni Brera era il Cellini della bicicletta. Da Magni a Merckx, da Saronni a Pogacar: 61 mondiali, 18 coppe del mondo, 22 grandi giri. Colnago, una grande storia italiana: lo speciale in onda oggi su Sky Sport 24 e disponbile on demand

Ernesto Colnago è stato – ed è – molto più che un innovatore, un artigiano, un artista.

Per Gianni Brera era “Il Cellini della bicicletta”. Da settant’anni i suoi gioielli di tradizione e tecnologia sono un’eccellenza italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. È stato il primo nella fusione a freddo, nelle forcelle dritte, nei telai in carbonio, nei freni a disco. Dal 1986, in partnership con la Ferrari, ha portato la F1 nel ciclismo e il ciclismo nel futuro.