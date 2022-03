Bella iniziativa della Drone Hopper Androni Giocattoli al via del 59° Trofeo Laigueglia di ciclismo in omaggio di uno dei suoi ciclisti di punta, l'ucraino Andrii Ponomar. Il team guidato da Gianni Savio, infatti, per il debutto italiano ha scelto di salire sul palco di presentazione di una delle classiche più nobili del ciclismo italiano con una maglia davvero speciale. Tutti e sette i corridori hanno indossato la maglia di campione d’Ucraina, proprio come quella che Ponomar, che è campione nazionale e che non era presente alla gara, porta d’abitudine, su cui campeggiava la scritta #nowar. La maglia speciale è stata naturalmente realizzata dal maglificio Rosti di Brembate che ha appoggiato l’iniziativa del team. Un gesto simbolico quello di Drone Hopper Androni Giocattoli che vuole prima di tutto dimostrare la sua vicinanza ad Andrii Ponomar in questo difficile momento. Andrii, che durante la stagione agonistica vive in Italia, in Ucraina, infatti, ha tutti gli affetti più cari.