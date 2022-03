Tirreno Adriatico: festa Pogacar, tappa a Bauhaus

Passerella finale per lo sloveno nell'ultima tappa della Tirreno-Adriatico: in classifica generale Pogacar ha preceduto Vingegaard e Landa. Sul traguardo di San Benedetto del Tronto volata vincente del tedesco Bauhaus davanti a Nizzolo e Groves

Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha conquistato la vittoria nella Tirreno-Adriatico 2022. Lo sloveno ha preceduto nella classifica finale il danese Jonas Vingegaard (+1'52") e lo spagnolo Mikel Landa (+2'33"). Quarta e quinta posizione per gli australiani Porte e Hindley. Nella top ten anche gli italiani Damiano Caruso, settimo e Giulio Ciccone, decimo.

Il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) si è imposto nella settima e ultima tappa, una frazione di 155 chilometri con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Nella volata finale, ha preceduto l'italiano Giacomo Nizzolo e l'australiano Kaden Groves.

Pogacar ha portato a casa anche la maglia ciclamino (classifica a punti), la maglia bianca (miglior giovane), mentre lo statunitense Quinn Simmons è stato il miglior scalatore (maglia verde) della corsa a tappe.

Lo sloveno ha portato a case anche due frazioni, quelle con gli arrivi in salita a Bellante e Carpegna. Per l'Italia successo di tappa nella crono di apertura per Filippo Ganna. Sabato 19 marzo appuntamento con la prima grande classica stagionale, la Milano-Sanremo.