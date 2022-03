Mark Cavendish vince in volata la Milano-Torino

La Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo italiano e non solo, la corsa che dalla Tirreno-Adriatico ci porta alla Milano-Sanremo di sabato prossimo è andata al termine di un bellissimo sprint a Rivoli a Mark Cavendish. Il fuoriclasse britannico ha messo in fila tutti i suoi rivali a cominciare dal francese Nacer Bouhanni e dal norvegese Alexander Kristoff arrivati con lui sul podio. Quarto posto per Kanter davanti a Sagan mentre il primo italiano, Andrea Vendrame, ha chiuso al sesto posto. In gara anche Vincenzo Nibali che ha chiuso nel gruppone al 54/mo posto