Con l'assenza forzata di Colbrelli, trionfatore nel 2021, l'Italia punta su Ganna, Ballerini e Trentin, ma il favorito assoluto alla vittoria della Parigi-Roubaix 2022 non può che essere Mathieu Van der Poel. La corsa - come da tradizione - prenderà il via da Compiègne e sarà caratterizzata da 55 chilometri di pavé, suddivisi in 30 settori