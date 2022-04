Pogacar rinuncia alla Liegi: lutto in famiglia

Niente Liegi-Bastogne-Liegi per lo sloveno Tadej Pogacar, che ha deciso di rinunciare alla corsa in programma domani per stare vicino alla compagna, Urska Zygart, in lutto per la morte della madre. Vincitore della Liegi lo scorso anno, e terzo nel 2020, Pogacar era tra i favoriti d'obbligo, ma dopo essere rientrato precipitosamente in Slovenia giovedì scorso, ha rinunciato al proposito annunciato di tornare oggi in Belgio, in accordo con la sua squadra, la UAE Emirates. "Purtroppo domani non sarò al via della Liegi-Bastogne-Liegi per difendere il mio titolo. Questi ultimi giorni sono stati difficili ma vorrei ringraziare tutti per la comprensione", ha scritto lo sloveno sui propri profili social, ringraziando il team e il suo direttore, lo svizzero Mauro Gianetti. Pogacar sarà sostituito dall'americano Brandon McNulty.