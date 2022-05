Sono 22 le squadre che si contenderanno il prossimo Giro d'Italia, in partenza da Budapest sabato 7 maggio e con arrivo a Verona domenica 29. Tutte a caccia della Ineos, vincitrice delle ultime due corse rosa con Egan Bernal nel 2021 e Tao Geoghegan Hart nel 2020: entrambi non saranno ai nastri di partenza per tentare il bis. Non mancano però ex vincitori come Nibali, Dumuolin e Carapaz. Oltre ai 18 team del World Tour, presenti anche 3 wild card italiane e il miglior team Professional del circuito UCI 2021