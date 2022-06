Alaphilippe salta il Tour: "Decisione difficile"

Julian Alaphilippe non sarà al via del Tour de France 2022 che scatterà venerdì da Copenhagen. La Quick-Step, squadra in cui milita il due volte campione del mondo in carica, ha annunciato la formazione per la Grande Boucle e non figura il corridore francese. Alaphilippe è tornato in gara domenica al campionato nazionale francese (13° posto finale per lui) dopo due mesi di stop per il grave infortunio riportato alla Liegi-Bastogne-Liegi lo scorso 24 aprile dove, in seguito a una caduta, si era procurato la frattura della scapola, la rottura di due costole e un pneumotorace. Il francese non è ancora nelle condizioni migliori e insieme alla squadra ha deciso di alzare bandiera bianca. "Sono deluso di non essere al via - ha spiegato Alaphilippe - Perdere un'altra opportunità di indossare la maglia iridata nel mio paese è molto triste, sapevo che sarebbe stata una decisione difficile da prendere per la squadra. Ora mi concentrerò sul ritorno alla mia forma migliore perché sono motivato per fare una seconda parte di stagione al top".