Archiviata la trasferta in Danimarca, il Tour fa rientro in patria, ma il copione non cambia: scatto al km 0 del francese Anthony Perez (Cofidis) e del 'solito' Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), sempre più maglia a pois grazie all'en plein di GpM conquistati in questa edizione: 11 consecutivi, un record. Il danese si stacca ai 45 dalla fine, mentre il transalpino ci prova finché ne ha, ripreso a una decina di chilometri dal traguardo: quando van Aert accende il motore, saluta tutti e se ne va, volando in solitaria verso il traguardo con un'azione d'altri tempi. Mercoledì giornata 'infernale' con gli 11 settori in pavé della Lilla-Arenberg Port du Hainaut, di 153 km, una mini Parigi-Roubaix, con alcuni passaggi presi in prestito dalla Regine delle Classiche: Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres e nel finale il Wallers.