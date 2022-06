6/15 ©Getty

L'IMPORTANT, C'EST DE PARTICIPER - C'è anche chi, come lo svizzero Fabian Cancellara, si è vestito 29 volte della maillot jaune senza vincere il Tour. O chi, come il francese Raymond Poulidor - nonno di Mathieu Van der Poel - è salito in 8 edizioni sul podio, ma mai sul gradino più alto (3 volte secondo e in 5 occasioni terzo in 14 partecipazioni tra il 1962 e il 1976).