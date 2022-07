L'australiano si aggiudica la quinta frazione, sul traguardo di Arenberg. Clarke ha battuto al fotofinish Van Der Hoorn. Terza posizione per Boasson Hagen. Il belga Van Aert è riuscito a conservare la maglia gialla. Giornata negativa per Roglic, coinvolto in una caduta, che è arrivato con più di 3 minuti di distacco dal vincitore di giornata