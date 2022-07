Caos sulle strade del Tour de France in occasione della decima tappa, con arrivo a Megève. Nove manifestanti hanno infatti bloccato la corsa a 35 km dal traguardo per protestare contro i cambiamenti climatici. Alberto Bettiol, che era in fuga, è riuscito a passare, ma la frazione è stata neutralizzata dalla giuria. Il gruppo l'ha presa sul ridere, cercando un po' di refregerio: la tappa è ripresa regolarmente dopo qualche minuto, quando i manifestanti sono stati allontanati

IL RACCONTO DELLA 10^ TAPPA