Succede di tutto nella decima tappa del Tour de France, 148,5 km da Portes du Soleil a Megève. La vittoria va in volata al danese Magnus Cort Nielsen, che ha preceduto di pochi millimetri l'australiano Nick Schultz. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla, quasi controvoglia, con appena 11'' di vantaggio su Lennard Kemna. Lo sloveno non ha voluto spremere la sua squadra in vista dei prossimi due tapponi alpini, specialmente dopo aver perso per il Covid Bennett e avendo Majka in gruppo "leggermente positivo". Pogacar ha comunque sprintato nel finale, mantenendo così la prima posizione in classifica generale. Frazione condizionata dalla protesta di alcuni manifestanti, che hanno interrotto la corsa per una decina di minuti: la gara è ripartita dopo essere stata neutralizzata. In quel momento, in testa, c'era uno scatenato Alberto Bettiol, che dopo una trentina di chilometri in fuga, ha ceduto nel finale. Simone Velasco, 12°, è stato il primo degli italiani al traguardo. Mercoledì si sale ulteriormente con l'arrivo al Col du Granon Serre Chevalier dopo la partenza da Albertville, sede dei Giochi olimpici invernali del 1992.