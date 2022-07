Tadej Pogacar sta dominando il Tour de France, ma rischia di arrivare a Parigi senza i pezzi migliori della sua squadra. La UAE Emirates ha infatti comunicato il ritiro di George Bennett, risultato positivo a un test PCR al Covid-19 poco prima del via della 10^ frazione, con partenza da Morzine. Si tratta della seconda defezione in pochi giorni per la formazione della maglia gialla, che aveva dovuto fare i conti con la positività al Coronavirus di Laengen. Il neozelandese, che ha riscontrato sintomi nella notte tra lunedì e martedì, era una pedina fondamentale per Pogacar, uno degli uomini che scortava lo sloveno in salita. Il tutto arriva prima della settimana in cui la carovana affronterà le Alpi. Nel gruppo si registra anche la positività al Covid di Luke Durbridge della BikeExchange Jayco, anche lui costretto al ritiro.