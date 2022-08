Nel 2018 il record dell'ora femminile su pista fu conquistato da Vittoria Bussi che ora, dopo 4 anni, vuole riprovarci. In un ciclismo super professionalizzato il suo è un progetto indipendente che non ha alcuna squadra alle spalle. Anche per questo, riconquistare il record detenuto dall'olandese Ellen Van Dijk sarebbe una vera impresa