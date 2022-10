Nibali uno stratega, Sanremo la vittoria più bella

Il Giro di Lombardia 2022 sarà l'ultima gara per lo Squalo, vincitore di un Tour de France (2014), due Giri d'Italia (2013 e 2016) e una Vuelta (2010). Ma secondo Giovanni Bruno, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, è la Milano-Sanremo 2018 la perla della carriera del siciliano. "Ha sempre letto bene le corse: essere stratega di se stesso, capire quando e dove attaccare, era una sua grande qualità. Per questo considero la Sanremo la sua vittoria più entusiasmante"