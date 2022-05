6/24 ©Ansa

IL GRANDE SALTO. Così, al giovanissimo e talentuoso Vincenzo non resta che tuffarsi nello stretto... per seguire la sua strada. A 15 anni si trasferisce in Toscana, nel team Mastromarco, accolto come un figlio dalla famiglia Franceschi, importantissima nella sua crescita, non solo sportiva (vedi il diploma in ragioneria). Ma appena può riprende il traghetto... per riabbracciare la famiglia, attaccatissimo al fratello Antonio (oggi ciclista anche lui) e alla sorella Carmen.