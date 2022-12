Ufficializzata l'ultima tappa del Tour de France 2024, che per la prima volta non arriverà a Parigi: si tratta di una cronometro individuale con partenza nel Principato di Monaco fino a Nizza

Il Tour de France 2024 si concluderà con una cronometro individuale dal Principato di Monaco a Nizza. A comunicarlo è stata l'Aso, che organizza la corsa. Nei giorni scorsi era stata ufficializzata la sede di arrivo della 'grande boucle', Nizza, che aveva spodestato Parigi per la prima volta nella storia. La Capitale, in quelle settimane, sarà impegnata nei preparativi per i Giochi Olimpici. Il 21 luglio, dunque, Monaco ospiterà una tappa del Tour per la settima volta, la prima dal 2009 quando nella crono che segnava il Grand Départ, si impose Fabian Cancellara.