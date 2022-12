Tour de France 2024, storica partenza da Firenze

Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta nella storia dall’Italia. La Grande Boucle, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo dopo oltre un secolo di storia, scatterà da Firenze. Lo ha annunciato Christian Prudhomme (direttore della corsa) insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e al Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. La prima tappa scatterà da Firenze, rendendo omaggio a Gino Bartali, e si concluderà a Rimini. La seconda frazione dedicata a Marco Pantani, con il via nella sua Cesenatico e il traguardo posto a Bologna. Per la terza giornata arrivo a Torino con partenza da Piacenza. La quarta tappa partirà da Pinerolo per tornare in Francia, rendendo omaggio invece a Fausto Coppi. "Il Tour de France non è mai partito dall'Italia in 120 anni, ed era una specie di anomalia, di incongruenza", ha detto Prudhomme, citando i vincitori italiani della corsa, da Bottecchia a Nibali.