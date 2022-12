Lo sloveno della Jumbo Visma, terzo nel 2019, è il secondo big che annuncia la partecipazione alla corsa rosa 2023 dopo Remco Evenepoel. "Il Giro è una corsa che amo, ma che non ho ancora vinto - ha detto Roglic al termine del training camp svolto in Spagna - Spero di arrivare a maggio in buona forma"

Il Giro d'Italia 2023 si arricchisce di un altro protagonista. Dopo il campione del mondo in carica Remco Evenepoel, anche Primoz Roglic ha ufficializzato la sua partecipazione alla prossima corsa rosa, in programma dal 6 al 23 maggio. Nel corso della presentazione del team 2023, la Jumbo Visma ha svelato le carte per i grandi giri della prossima stagione: il capitano al Giro sarà lo sloveno, mentre al Tour de France speranze riposte sul campione in carica, Jonas Vingegaard. "Il Giro d'Italia è una gara che amo, ma che non ho ancora vinto - ha detto Roglic al termine del training camp svolto in Spagna - Mi sto ancora riprendendo dall'operazione, ma entro maggio spero di essere in buona forma. Farò tutto il possibile per riuscirci".