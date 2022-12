Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo, ha ricordato così Vittorio Adorni in diretta a Sky Sport 24 nel giorno della morte: "Mi sembrava un principe per eleganza, competenza, stile e signorilità - il suo omaggio -. Mio padre mi portò a vedere il campionato del mondo del 1968, poi vinto da Adorni, e lì mi innamorai del ciclismo. Questo a Vittorio l’ho sempre detto"

