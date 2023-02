Tour of Oman, Ulissi vince la quarta tappa

Con uno strepitoso spunto nel finale, Diego Ulissi conquista la quarta tappa del Tour of Oman, suo primo successo in questo 2023. L'azzurro dell'UAE Team Emirates si porta ora a soli 5'' dal leader della corsa, lo statunitense Jorgenson. Mercoledì in programma l'ultima frazione

Diego Ulissi rompe il ghiaccio in questo 2023, vincendo di prepotenza la quarta tappa del Tour of Oman, la Izki - Yitti Hills di 204,9 km. Il livornese della UAE Emirates, al successo numero 45 della carriera, ha preceduto allo sprint il francese Axel Zingle (Cofidis) e l'olandese Ide Schelling (Bora Hansgrohe). In Top-10 anche un altro italiano, Andrea Vendrame, settimo. Lo statunitense Matteo Jorgenson mantiene la vetta della classifica generale, con soli 5'' di vantaggio su Ulissi: mercoledì l'ultima e decisiva tappa, con arrivo in salita a Jabal Al Akhdhar.