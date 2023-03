Primoz Roglic ha vinto la 4^ tappa della Tirreno-Adriatico, 218 km da Greccio a Tortoreto. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha preceduto Alaphilippe e Adam Yates. Il tedesco Lennard Kemna è il nuovo leader della classifica generale, strappando la maglia azzurra a Filippo Ganna, che ha mollato a un paio di chilometri dal traguardo, quando le pendenze del muro di Tortoreto hanno fatto grande selezione. Decisivo l'affondo negli ultimi 500 metri di un Roglic che, nonostante non sia al 100 percento, si dimostra come al solito fenomenale. Nessun italiano nella Top-10. Da segnalare nel finale una caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze, per Van Aert e Pidcock. Venerdì si sale, con i 168 km da Morro d'oro e arrivo ai 1465 m di Sarnano-Sassotetto.