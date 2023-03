Domani c'è la Milano-Sanremo: percorso e favoriti

La 114^ edizione della Classicissima apre il programma delle classiche monumento della stagione. Il via quest'anno sarà da Abbiategrasso, l'arrivo nella storica via Roma a Sanremo dopo 294 km. Pogacar è il favorito, ma sono tanti i big al via: da Van Aert a Van Der Poel, passando per il campione in carica Mohoric. Per l'Italia riflettori puntati su Filippo Ganna

Sta per alzarsi il sipario sulla 114^ edizione della Milano-Sanremo , prima classica monumento della stagione, in programma sabato 18 marzo. Una Classica di Primavera che si preannuncia agguerrita per il numero di big che gareggeranno lungo i 294 km che collegano Abbiategrasso a Sanremo. Un banco di prova importante per tutti prima delle Classiche del Nord.

Il via quest'anno sarà da Abbiategrasso . Dopo 30 km di strade pianegganti, si rientrerà nel percorso classico a Pavia con il Passo del Turchino a metà gara per scendere su Genova a Voltri. Si procede verso ovest lungo la statale Aurelia fino a Imperia. A San Lorenzo al mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si affrontano le salite della Cipressa (5,6 km al 4,1%) e del Poggio (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell'8% prima dello scollinamento), possibile trampolino di lancio per attacchi da lontano vista la discesa tecnica. L'arrivo sarà nella storica Via Roma a Sanremo con l'ultima curva a 750 metri dal traguardo.

Partecipanti e favoriti

Numeri alla mano per quanto fatto finora in stagione, il favorito non può che essere Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno vanta 7 vittorie in 13 giorni di corsa nel 2023 ed è reduce dal successo alla Parigi-Nizza con tre vittorie di tappa. Al netto dell'assenza di Pidcock dopo la caduta alla Tirreno-Adriatico, la lista dei big al via è lunga. Tra chi vuole alzare la braccia al cielo in via Roma ci sono Wout Van Aert, vincitore nel 2020, e Mathieu Van De Poel, terzo lo scorso anno ma con qualche dubbio sul suo stato di forma. C'è Julian Alaphilippe, campione nel 2019, ma attenzione anche al campione in carica Matej Mohoric e il danese Mads Pedersen. In caso di arrivo in volata, occhi puntati anche su Caleb Ewan e Biniam Girmay. Le speranze dell'Italia (che non vince la Classicissima dal 2018) sono riposte in Filippo Ganna e Alberto Bettiol.